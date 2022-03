DIRECT SPORT – Afrique : le Comorien Amiridine Abdou nouveau sélectionneur de la Mauritanie

Le technicien comorien Amiridine Abdou, est devenu le nouveau sélectionneur de l’équipe mauritanienne de football, en remplacement du Français Didier Gomes Da Rosa, limogé, a annoncé la Fédération mauritanienne de football (FFRIM) mercredi soir dans un communiqué.

“Suite aux concertations et échanges avec les plus hautes autorités de l’Etat, représentées par le Ministère de la Culture, de la Jeunesse, des

Sports et des Relations avec le Parlement, le Comité Exécutif de la FFRIM a pris les mesures de restructuration suivantes : Mettre fin aux fonctions du sélectionneur national, Didier Gomes Da Rosa et l’ensemble de son staff technique, et la nomination de Amiridine Abdou en qualité de sélectionneur national et d’un nouvel encadrement technique pour les équipes nationales A et locale de Mauritanie”, a indiqué l’instance fédérale mauritanienne sur son compte officiel Twitter.

La FFRIM avait décidé de se séparer des services de Didier Gomes Da Rosa, à l’issue de la dernière Coupe d’Afrique des nations CAN-2021 (reportée à 2022) au Cameroun, suite à l’élimination prématurée des “Mourabitounes” dès le premier tour du tournoi.

Réuni mercredi, le Comité exécutif de la FFRIM a désigné Amiridine Abdou (49 ans) en qualité de sélectionneur national. La durée de son contrat n’a cependant pas été communiquée.

Amiridine Abdou est depuis novembre 2020 l’entraîneur du FC Nouadhibou, club co-fondé par le président du FFRIM Ahmed Ould Yahya. Il a mené les Comores à franchir de nombreux paliers ces dernières années avec notamment une qualification historique pour la CAN-2021, conclue par une place en 1/8e de finale.

Il effectuera ses débuts durant la prochaine trêve internationale (21-29 mars) où la Mauritanie compte organiser des rencontres amicales à Nouakchott.