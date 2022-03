DIRECT SPORT – Ligue 1(8e J/matchs en retard) : L’Espérance accrochée à domicile

L’Espérance sportive de Tunis a concédé le nul à domicile (0-0) face à l’ES Hammam-Sousse alors que l’Etoile de l’Etoile du Sahel a réussi à s’extirper du bas du tableau en s’imposant 2-0 devant l’AS Soliman, mercredi en matches en retard de la 8e journée de la Ligue 1 du football professionnel.

Au stade Hamadi Agrebi de Radès, les sang et or ont buté sur une solide défense et se sont contentés d’un nul blanc.

Ils se sont néanmoins emparé de la tête classement de la Poule A avec une longueur d’avance sur l’US Tataouine et un match en moins.

L’ES Hammam-Sousse demeure quant à elle à la cinquième place avec un point de retard sur le CS Sfaxien qui se déplace jeudi à Metlaoui (7e/6 points).

A Monastir, l’Etoile sportive du Sahel a enfin décroché une victoire qui lui échappe depuis le 28 octobre dernier. Souleiman Coulibaly a ouvert le score contre le cours du jeu (5′) avant que Stanley Ampaw ne double la marque à la 80′.

Ce deuxième succès des protégés de Roger Lemerre leur permet de s’installer à la cinquième place exaequo avec l’Olympique de Béja et l’ES Zarzis (10 points) et de poursuivre le chemin avec un meilleur moral en vue d’une troisième place qualificative pour la phase play-off.

L’AS Soliman occupe la dernière place avec 7 points.

Poule A

A Radès :

Espérance ST 0

ES Hammam Sousse 0

Jeudi:

A Metloaui (14h00)

ES Metlaoui – CS Sfaxien

Classement: Pts J G N D BP BC Diff

1. Espérance ST 17 8 5 2 1 10 3 +7

2 . US Tataouine 16 9 5 1 3 11 10 +1

3. US Ben Guerdane 15 9 4 3 2 8 6 +2

4. Club Sportif Sfaxien 13 7 4 1 2 7 4 +3

5. ES Hammam Sousse 12 9 3 3 3 7 6 +1

6. CA Bizertin 10 9 3 1 5 7 9 -2

7. Etoile S. Metlaoui 6 8 1 3 4 4 10 -6

8. CS Hammam-Lif 5 9 1 2 6 7 13 -6

. Poule B

A Monastir :

Etoile du Sahel 2 Souleiman Coulibaly (5′), Stanley Ampaw (80′)

AS Soliman 0

Classement : Pts J V N D BP BC Diff

1. US Monastir 18 9 5 3 1 7 2 +5

2. C. Africain 15 8 4 3 1 6 3 +3

3. AS Réjiche 13 9 3 4 2 8 7 +1

4. ES Sahel 10 8 2 4 2 5 5 0

-. O. Béja 10 9 3 1 5 6 7 -1

. ES Zarzis 10 9 2 4 3 4 6 -2

7. CS Chebba 9 9 2 3 4 5 7 -2

8. AS Soliman 7 9 1 4 4 3 7 -4