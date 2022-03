DIRECT SPORT – Volley : Le Championnat du monde masculin 2022 sera retiré de la Russie (FIVB)

Le Conseil d’administration de la Fédération internationale de volley-ball (FIVB) a décidé de retirer à la Russie l’organisation du Championnat du monde masculin prévu en août et septembre 2022, annonce l’instance internationale, mardi, sur son site officiel.

“Suite à l’invasion militaire de l’Ukraine par la Russie, la FIVB reste gravement préoccupée par l’escalade de la situation et la sécurité du peuple ukrainien”, souligne la fédération internationale.

“Le conseil d’administration est arrivé à la conclusion qu’il serait impossible de préparer et d’organiser les championnats du monde en Russie en raison de la guerre en Ukraine. En conséquence, il a décidé de retirer à la Russie l’organisation du Championnat du monde FIVB masculin qui devait se tenir en août et septembre 2022”, ajoute la FIVB.

La FIVB a informé la Fédération russe et le comité d’organisation Volleyball 2022 de cette décision et annonce qu’elle va “chercher un ou plusieurs pays hôtes alternatifs pour s’assurer que la famille mondiale du volleyball, y compris les fédérations nationales, les athlètes, les officiels et les fans, se sentent tous en sécurité et fiers de participer à un festival sportif joyeux et pacifique”.