Tunisie : Le mouvement Echaâb appelle à exercer une pression sur le président Kais Saied

Ridha Dalaï, dirigeant au mouvement Echaâb et député au parlement dont les activités sont suspendues, depuis le 25 juillet dernier, a appelé à la formation d’un nouveau front ” partisan ” pour exercer une pression sur le président de la République, accusé de vouloir s’arroger tous les pouvoirs.

” Le mouvement Ecaâb se penche actuellement sur la création d’un large front partisan composé par des partis politiques et soutenu par des personnalités nationales, a-t-il ajouté. Objectif ; faire pression sur le président de la République kais Saied pour organiser un dialogue national.

Lors d’un meeting organisé dans le gouvernorat de Jendouba, Dalaï a souligné que le dialogue devrait associer le plus grand nombre possible de composantes du paysage politique et civil dans le pays.

Pour lui, le dialogue national devrait déboucher sur un ensemble de recommandations permettant de résoudre la crise économique et sociale que règne dans le pays.

” Il s’est avéré que le président Kais Saied n’est pas capable d’opérer tout seul des réformes économiques et sociales, jugées nécessaires pour sauver le pays”, a-t-il averti, ajoutant ” qu’il est inutile de perdre son temps “.