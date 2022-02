DIRECT SPORT – LCA : Nous aborderons le match avec le même sérieux et la détermination affichés lors des sorties précédentes (Jaidi)

L’entraîneur de l’Espérance sportive de Tunis, Radhi Jaidi a fait savoir que son équipe est déterminée à remporter la confrontation de demain samedi avec l’Etoile sportive du Sahel pour le compte de la 3e journée de la phase de poules (Gr C) de la Ligue des champions d’Afrique, prévue à 14h au stade de Radès.

Pour Jaidi, la victoire est, certes nécessaire, pour le reste du parcours, mais le match s’annonce difficile vu les circonstances particulières que vit l’adversaire et son expérience avérée sur le plan continental.

S’exprimant vendredi en conférence d’avant match, Radhi jaidi a affirmé que l’Espérance abordera le match avec le même sérieux et la détermination affichés lors de ses précédentes sorties afin de prouver son évolution et sa progression au niveau tactique et physique que ce soit en individuel ou de manière collective.

Interrogé sur les éventuelles absences dans les rangs des sang et or, le technicien tunisien a expliqué que tous les éléments seront présents et prêts pour le match à l’exception de l’attaquant libyen Hamdou El Houni.

“Hamdou est important dans notre dispositif, mais l’effectif dont nous disposons et une bonne gestion de ce dernier permettraient certainement de lancer la formation adéquate face à l’Etoile et le plus important est de préserver l’équilibre de l’équipe et produire un assez bon volume de jeu”, a déclaré Jaidi.

De son côté, le milieu de terrain sang et or, Ghaylène Chaalali a estimé que le confrontation avec l’Etoile du Sahel sera difficile et qu’un clasico est toujours plein d’intensité et de suspense, assurant que son équipe est prête pour le match et disposé à sortir victorieuse à l’occasion du retour de leurs supporters aux stades.