Tunisie  : Néjib Chebbi et le sac de la première dame !

Il voulait être le président des Tunisiens. Il, c’est Mohamed Néjib Chebbi qui semble regretter le régime de Ben Ali, parce qu’au moins il existait. Son parti a été laminé lors des élections de la Constituante. La suite, vous le savez : il n’a pas réussi à se faire caser dans les différents gouvernements successifs depuis la « révolution » de 2011.

Après l’annonce des mesures du 25 juillet 2021 de Kaïs Saïed, et après les avoir presque soutenues, dans un premier temps, il a complètement retourné sa veste, critiquant le président de la République, à travers des déclarations incongrues parfois.

Que cela ne tienne ! A l’occasion de la participation du chef de l’Etat au 6ème Sommet Union européenne-Union africaine (17-18 février 2022 à Bruxelles), un sujet a retenu l’attention de certains tunisiens qui ne veulent pas travailler ou avancer : le sac de la première dame. Et demain on parlera des sous-vêtements de telle ou telle femme ! Comme si l’on n’avait aucun souci, aucun problème. Et surtout comme s’il s’agissait d’une ménagère qui s’est retrouvée d’un jour à l’autre « femme de président ». Or tout le monde ou presque le sait, l’épouse du chef de l’Etat est issue d’une famille aisée pour ne pas dire riche.

Qu’on en discute dans les petits cafés, entre femmes/filles, cela se comprend. Mais de là à ce qu’une personnalité publique de la trempe de Chebbi s’y mêle et commente ce petit détail, c’est le comble de la bassesse ! Par aigreur ! Peut-être. Qu’il désapprouve les décisions du président de la République, c’est son plein droit. Qu’il dénonce, manifeste, c’est encore de son droit le plus absolu. Mais il est intolérable qu’il transgresse ou dénature la vérité…

Donc, pour une fois, les Tunisiens ont eu raison, en politique en tout cas, de n’avoir pas placé en Néjib Chebbi leur confiance.

