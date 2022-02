Volant d’Or  : Et de deux récompenses pour Morris Garages

Lors de la 4ème édition des « Volants’ d’Or », Morris Garages s’est vu décernée le “Volant d’Or de la meilleure vente sur le segment SUV compacts“ pour sa MG ZS. Et c’est la deuxième année de suite, car le concessionnaire avait remporté deux Volants d’Or lors de l’édition précédente.

Le premier prix décerné avait été attribué à la « meilleure innovation » pour la première voiture 100% électrique homologuée en Tunisie, en l’occurrence la MG EZS.

Le deuxième prix concerne le “meilleur Event“, à savoir le « Green Road Trip ».

La MG ZS : élégance et robustesse

Depuis l’introduction de la ZS en Tunisie en 2019, Morris Garages est le best-seller sur les SUV compacts.

Grâce à la ligne dessinée par des designers italiens et anglais, SAIC Motors UK a fait de ce cross over un mélange d’élégance et de robustesse avec des aérateurs circulaires et un écran tactile de 8 pouces. Avec ses courbes fines et son design moderne, la MG ZS se distingue par son large toit panoramique avec une meilleure vue sur l’extérieur…

La cérémonie des « Volants d’Or » fut également l’occasion de faire découvrir aux invités la vidéo du « Green Road Trip » organisé en collaboration avec TotalEnergies à bord de la MG EZS.

« Green Road Trip » à bord de la MG EZS !

La MG EZS a traversé 280km du territoire tunisien allant du Kef à El Jem, en passant par Kairouan et Borgine pour effectuer des recharges sur le réseau de bornes de recharge électriques de TotalEnergies.

C’est la deuxième fois que Morris Garages et TotalEnergies organisent un « Green Road Trip ». Le premier Road Trip a eu lieu en 2020, ayant constitué la première traversée du pays à bord d’une voiture 100% électrique, événement au cours duquel la MG EZS a sillonné le pays sur un axe allant du nord au sud de la Tunisie.

—————–

À propos de MG MOTORS



La société Meninx OIS, distributeur officiel de la marque MORRIS GARAGES en Tunisie a pour objectif de développer un portefeuille de modèles répondant aux besoins des consommateurs tunisiens ainsi qu’une expérience unique plaçant la satisfaction du client au cœur de sa stratégie.

La marque est présente sur 4 régions : Tunis à travers sa succursale de la Charguia 1, Nabeul, Msaken et Sfax…

A propose de SAIC Motors



Le groupe SAIC – Shanghai Automobile Industriel Corporation -, est l’un des plus importants constructeurs automobiles mondiaux. En effet, il est le leader du marché automobile chinois, lui-même premier marché automobile mondial, devant le marché américain.

Le groupe SAIC joue sur plusieurs tableaux qui incluent : l’automobile, les composants, les véhicules industriels et les poids lourds…