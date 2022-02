DIRECT SPORT – LNFP : L’AS Gabès sanctionné de trois matchs à jouer à l’extérieur

Le bureau de la Ligue nationale du football professionnel (LNFP), réuni mardi, a décidé de sanctionner l’Avenir sportif de Gabès de trois matchs à disputer hors de son stade en raison des évènements ayant émaillé la rencontre qui l’avait opposé à l’Olympique de Sidi Bouzid dimanche 19 février pour le compte de la 7e journée de la Ligue 2 du football professionnel.

Le bureau de la Ligue a, également, convoqué le secrétaire général de l’AS Gabès et le joueur Mohamed Chibani à sa prochaine réunion avec la suspension de ce dernier jusqu’à sa comparution devant la ligue.

La LNFP a, en outre, décidé d’infliger des sanctions à l’encontre de plusieurs clubs des ligues 1 et 2. Il s’agit du Club sportif de Hammam-Lif, de l’AS Réjiche et CA Bizertin dans la Ligue 1 et de l’EM Mahdia, la JS Kairouanaise, de l’AS Manzel Nour, et de l’AS Jarba dans la Ligue 2.