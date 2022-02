Le temps sera marqué cette nuit et mardi 22 février par des vents de secteur nord forts à très forts sur la plupart des régions avec une vitesse qui sera comprise entre 50 et 70 km/h et atteignant temporairement 90 km/h, surtout près des côtes et sur les hauteurs.

Ces vents seront accompagnés de phénomènes de sable et de poussière sur les régions du sud-ouest et de l’extrême sud.