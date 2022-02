DIRECT MÉTÉO – Tunisie : Le temps se réchauffera progressivement, à partir de ce dimanche

Le temps se réchauffera progressivement, à partir de cette date, annonce dimanche, l’Institut National de la Météorologie.

Pour aujourd’hui, L’INM prévoit une légère baisse des températures maximales entre 16 et 20°c au Nord et au Centre et 11°c dans les hauteurs Ouest et entre 18 et 23 °c au Sud. Elles atteidront 25°c sur l’extrême Sud. Le ciel sera partiellement nuageux dans le reste des régions .

Le vent soufflera de secteur du Nord au Nord et au Centre et de secteur Est au Sud, fort entre 40 et 60 km/h près des côtes et les hauteurs et modéré à relativement fort entre 20 et 40 km/h dans le reste des régions avec des tourbillons de sables locaux au Sud à la fin de la journée.