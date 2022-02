Belgique : Saïed s’entretient avec son homologue égyptien

Le président de la République, Kaïs Saïed, s’est entretenu, vendredi 18 février 2022, avec son homologue égyptien, Abdelfattah Al-Sissi, à Bruxelles.

Les deux chefs d’Etat ont exprimé leur profonde satisfaction quant au développement continu des relations fraternelles et de coopération entre la Tunisie et l’Égypte dans divers domaines, et ont réitéré leur ferme volonté de continuer à renforcer ces liens historiques et leur détermination commune à consolider davantage le dialogue.

Al-Sissi et Saïed ont également abordé un certain nombre de questions bilatérales et régionales d’intérêt commun, ainsi que les thèmes du sommet UE-UA, à Bruxelles en Belgique.