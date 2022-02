Crise Russie – Ukraine : La communauté tunisienne à Kiev saine et sauve

Le ministère des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger assure dans un communiqué, publié dans la soirée de mardi 15 février 2022, être en contact permanent avec les membres de la communauté tunisienne en Ukraine à travers l’ambassade de Tunisie à Moscou, le consulat honoraire à Kiev et les associations tunisiennes dans ce pays.

Il indique également être en contact avec les autorités ukrainiennes lesquelles rassurent sur ” la situation normale ” dans le pays, et ” non inquiétante pour la communauté tunisienne, notamment les étudiants”, puisque les cours se poursuivent normalement dans les universités ukrainiennes et que les vols en partance et à destination du pays continuent.

Le ministère des Affaires étrangères souligne n’avoir enregistré aucun problème parmi les membres de la communauté tunisienne à Kiev, les appelant toutefois à rester en contact avec l’ambassade de Tunisie à Moscou afin d’actualiser les données les concernant et faire part d’une éventuelle évolution de la situation dans la région.