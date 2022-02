Mahdia : Enquête contre une association coranique pour terrorisme et arrestation de 4 personnes

Dans un communiqué rendu public aujourd’hui 14 février 2022, le ministère de l’Intérieur annonce avoir découvert une association coranique s’activant sans autorisation officielle dans la délégation Souassi (Gouvernorat de Mahdia).

Cette association coranique enseignait des élèves âgés de plus de six ans en leur imposant des habits vestimentaires et en séparant entre les garçons et filles.

Aussi, l’association collectait illégalement des dons allant jusqu’à 150 mille dinars qui ont été dépensés hors la loi.

Le parquet près du Tribunal de Première Instance de Mahdia à ordonné l’ouverture d’une enquête pour appartenance et financement d’une organisation terroriste a été entamée. Quatre personnes ont été arrêtées pour soupçons d’appartenance à une organisation terroriste.