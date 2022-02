DIRECT SPORT – FC Barcelone : l’Uruguayen Araujo blessé au mollet gauche

Le défenseur international uruguayen du FC Barcelone Ronald Araujo, remplacé par Eric Garcia à la mi-temps du derby de Liga contre l’Espanyol dimanche (2-2), souffre d’une “surcharge au mollet gauche”, a annoncé le club catalan lundi dans un communiqué.

Touché au pied gauche lors d’un ballon disputé entre deux défenseurs de l’Espanyol en première période, Ronald Araujo est revenu du tunnel menant aux vestiaires avec une poche de glace scotchée autour de son mollet, après la mi-temps.

Il a été remplacé à la pause par le jeune Eric Garcia (21 ans), entré en jeu après cinq semaines d’arrêt en raison d’une blessure musculaire au biceps fémoral de la cuisse droite… et coupable sur le but du 2-1 marqué par Raul de Tomas pour l’Espanyol.

La blessure d’Araujo, meilleur défenseur blaugrana depuis le début de la saison, intervient au mauvais moment pour Xavi : le Barça joue une partie de son avenir européen jeudi (18h45) au Camp Nou lors du barrage aller de Ligue Europa contre Naples, puis abordera un gros match en Liga sur la pelouse de Valence, dimanche (16h15).

“Pour l’instant, ce ne sont que des douleurs. Il a eu quelques douleurs dans la semaine, mais il a voulu jouer. On a décidé de le remplacer à la mi-temps pour ne rien risquer. On verra ce qu’il en est demain (lundi). Et on ira rivaliser contre Naples et Valence avec les joueurs à notre disposition”, a réagi Xavi en conférence de presse d’après-match, dimanche

soir.

Le club n’a pas précisé la durée de l’indisponibilité du défenseur uruguayen, mais selon la presse catalane, Araujo devrait être absent au moins une semaine.