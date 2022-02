Samsung Galaxy S22 Ultra  : L’ultime expérience Galaxy S

Notre meilleur appareil photo, notre meilleure performance et notre meilleure connectivité à ce jour sur un téléphone intelligent Galaxy, le Galaxy S22 Ultra réinvente l’expérience mobile en fusionnant les meilleures fonctionnalités Galaxy des gammes Note et S.

Samsung Electronics Co., Ltd. a dévoilé aujourd’hui le Samsung Galaxy S22 Ultra, fusionnant la puissance de la gamme Galaxy Note, avec l’appareil photo de qualité professionnelle et la performance de la gamme Galaxy S pour établir une nouvelle norme en matière de technologie mobile haut de gamme. Doté d’un stylet S Pen intégré, de capacités de photographie de nuit et de vidéo avancées, et d’une autonomie de la batterie qui dure plus d’une journée[1], le Galaxy S22 Ultra est l’appareil Ultra le plus puissant de Samsung jusqu’à aujourd’hui.

« Chez Samsung, nous nous efforçons constamment de relever la barre de nos appareils les plus haut de gamme », a déclaré TM Roh, président et chef de MX (Mobile eXperience) Business de Samsung Electronics. « Le Galaxy S22 Ultra prend la fonctionnalité tant appréciée du Galaxy Note et les aspects les plus célèbres de la série Galaxy S, et les fusionne pour une expérience mobile vraiment unique. Il s’agit d’un pas en avant pour la technologie mobile, établissant une nouvelle norme pour ce qu’un téléphone intelligent peut être. »

Le téléphone de la série Samsung Galaxy S le plus puissant à ce jour

Pour la toute première fois, le stylet S Pen intégré préféré des utilisateurs du Note est proposé sur un appareil de la gamme Galaxy S[2]. C’est le stylet S Pen le plus rapide et le plus réactif que l’on ait jamais fabriqué. Avec une latence 70 % plus faible[3], vous pouvez écrire et dessiner naturellement sur le grand écran du Galaxy S22 Ultra, offrant de nouvelles façons de vous libérer.

Avec des objectifs d’appareil photo parfaitement intégrés et un cadre métallique élégant qui crée un effet miroir, le Galaxy S22 Ultra offre une sensation et une apparence de qualité haut de gamme. Un verre luxueux et un fini voilé flou ajoutent une touche d’élégance à la disposition linéaire flottante réinventée, avec les angles vifs emblématiques du Galaxy Note, le tout dans un design durable et épuré. Que vous regardiez du contenu ou que vous créiez le vôtre, l’écran[4] AMOLED dynamique 2X et immersif de 120Hz de 6,8 pouces du Galaxy S22 Ultra donnera vie à chaque scène, avec des détails époustouflants et une luminosité maximale de 1 750 nits[5].

De plus, la technologie Vision Booster permet au Galaxy S22 Ultra d’ajuster intelligemment la luminosité tout au long de la journée pour une expérience de visionnement impressionnante, même en plein soleil.

Prenez des photos et des vidéos époustouflantes, de jour comme de nuit

Avec le Galaxy S22 Ultra, vous pouvez capturer des images dignes d’être partagées, peu importe les conditions d’éclairage. Grâce à la fonction photographie de nuit avancée, vous pouvez prendre des vidéos claires et nettes, avec les appareils photo avant et arrière, de jour comme de nuit. Doté d’un capteur de pixels de 2,4 µm[6], l’objectif en verre super transparent capture plus de lumière et de données pour optimiser la qualité vidéo afin d’obtenir une vidéo nocturne plus fluide et plus claire sans éclats. Le cadrage automatique de la vidéo assure également que votre appareil photo immortalise exactement qui vous voulez, que ce soit une ou dix personnes[7].

Et avec des capacités de zoom qui vous amènent 100 fois plus près de l’action[8], le Galaxy S22 Ultra n’est pas seulement l’appareil photo le plus puissant de Samsung à ce jour, c’est aussi le plus intelligent[9]. Il regorge de nouvelles fonctionnalités prises en charge par l’intelligence artificielle comme le mode portrait amélioré, le Galaxy S22 Ultra est conçu pour prendre des photos impressionnantes, que vous soyez photographe amateur ou professionnel.

Le Galaxy S22 Ultra offre également un accès exclusif à l’application Expert RAW[10], offrant une suite complète d’outils de montage intégrés à l’appareil photo pour une expérience semblable à celle d’un appareil photo reflex numérique. Avec la possibilité d’enregistrer des photos en format RAW jusqu’à 16 bits, vous pouvez prendre le contrôle de vos montages avec l’accès à plus de données. Et tout comme un appareil photo reflex numérique, vous pouvez illuminer ou assombrir vos images grâce aux réglages ISO et à la vitesse d’obturation, ajuster l’équilibre des blancs pour qu’il semble plus chaud ou plus froid et faire une mise au point manuelle sur le sujet désiré pour un contrôle encore plus créatif.

Puissance et performance débridées

Conçu pour les journées de travail les plus productives, le Galaxy S22 Ultra est équipé du plus récent processeur de 4 nm, capable d’alimenter le traitement par IA et de l’apprentissage automatique le plus avancé de Samsung. Il est également doté d’une connectivité Wi- 6E jusqu’à deux fois plus rapide que le Wi-Fi 6[11], ce qui signifie que vous pouvez profiter d’une performance inégalée sur toutes vos applications les plus utilisées, que ce soit pour les jeux, pour la diffusion en continu ou pour le travail[12].

De plus, le Galaxy S22 Ultra offre une batterie intelligente qui dure toute la journée [13]et qui est dotée d’une recharge ultrarapide de 45 W. Vous pouvez enregistrer 50 minutes de vidéo après une recharge de 10 minutes[14].

Fiabilité en matière de sécurité

Le Galaxy S22 Ultra est sécurisé par la puissante plateforme de sécurité Samsung Knox Vault, qui comprend un processeur sécurisé et une mémoire qui isolent les données sensibles comme vos mots de passe, vos données biométriques ou vos clés de chaîne de blocs du système d’exploitation principal du téléphone. L’utilisation de l’autorisation de confidentialité de One UI et l’indicateur de capteur de microphone/appareil photo permettent de voir facilement quelles applications accèdent à vos données et à votre appareil photo, afin que vous puissiez décider d’accorder ou de refuser l’autorisation de chaque application. Le Galaxy S22 Ultra présente également plusieurs nouvelles fonctions de sécurité, y compris la microarchitecture ARM, qui aident à prévenir les cyberattaques qui ciblent votre système d’exploitation et votre mémoire.

De plus, le Galaxy S22 Ultra vous offre le portefeuille Samsung[15], une expérience fluide, pratique et sécurisée pour faciliter la vie quotidienne. Le portefeuille Samsung combine le paiement numérique, les pièces d’identité, les clés et la gestion des actifs numériques en un seul outil pour simplifier votre routine, de l’affichage de votre identifiant d’étudiant au regroupement des documents de voyage avant un vol.

Connectez-vous facilement entre vos appareils Galaxy

En plus du Galaxy S22 Ultra et d’autres appareils de la gamme Galaxy S22, Samsung lance une toute nouvelle gamme de tablettes et un ensemble de fonctions mises à jour pour la montre Samsung Galaxy Watch4, afin que les utilisateurs Galaxy puissent rester connectés dans tous les aspects de leur vie. Conçue pour une nouvelle ère de connectivité, la gamme Samsung Galaxy Tab S8, y compris la Galaxy Tab S8, la Galaxy Tab S8+ et la Galaxy Tab S8 Ultra, est la gamme de tablettes la plus polyvalente à ce jour de Samsung, conçue pour répondre aux besoins en constante évolution de ceux qui travaillent, étudient, jouent et créent.

Disponibilité et précommande

Du 10 février au 14 mars 2022, précommandez le Samsung Galaxy S22 Ultra sur https://www.s22preorder.tn/. Pour toute précommande d’un Galaxy S22 Ultra, bénéficiez d’une Galaxy Tab A8 LTE et d’un Gold VIP Card offerts. Le Samsung Galaxy S22 Ultra sera disponible sur www.samsung.com , dans les boutiques Expérience+ de Samsung, et avec les principaux fournisseurs et partenaires de vente au détail partout en Tunisie dans les variantes suivantes :

Galaxy S22 Ultra: Phantom Black, Phantom White, Green et Burgundy en 128GB, 256GB, 512GB, et 1TB modèles avec 8GB et 12GB RAM.

À propos de Samsung Electronics Co., Ltd.

Samsung inspire le monde et façonne l’avenir avec des idées et des technologies transformatrices.

La société redéfinit les mondes des téléviseurs, des smartphones, des appareils portables, des tablettes, des appareils numériques, des systèmes réseau et de la mémoire, des systèmes LSI, des fonderies et des solutions LED.

[1] Selon l’autonomie moyenne de la batterie utilisée dans des conditions normales. Rendement moyen prévu calculé selon une utilisation normale. L’autonomie réelle de la batterie dépend de facteurs comme le réseau, les fonctions sélectionnées, la fréquence des appels et les habitudes d’utilisation des applications vocales, de données et autres.

[2] La prise en charge du stylet S Pen est disponible sur le Galaxy S22 Ultra. La prise en charge du stylet S Pen n’est pas offerte sur les Galaxy S22 et Galaxy S22+

[3] Comparativement au Galaxy S21 Ultra 5G. La latence du stylet S Pen peut varier selon l’application.

[4] Mesurée en diagonale, la taille de l’écran du Galaxy S22 Ultra est de 6,8 pouces pour le rectangle complet; la zone de visionnement réelle est réduite en raison du trou de l’appareil photo.

[5] Le mode de luminosité élevé atteint 1 200 nit et jusqu’à 1 750 nits en plein soleil pour le Galaxy S22 Ultra.

[6] Même taille de capteur à pixel de 2,4 μm que le Galaxy S21 Ultra 5G.

[7] e cadrage automatique n’est disponible qu’en mode vidéo. Le cadrage automatique doit être activé avant de commencer l’enregistrement. Certaines résolutions et certains ratios peuvent ne pas être pris en charge. Certaines fonctions peuvent ne pas être disponibles lorsque le cadrage automatique est activé. Seules les personnes peuvent être reconnues, et il y a une limite au nombre de personnes qui peuvent être reconnues. Disponible sur les appareils photo Samsung, BlueJeans, Google Duo, Meta Messenger, Google Meet, Microsoft Teams, Cisco Webex Meet et Zoom. Cadrage automatique disponible sur certains objectifs.

[8] Le zoom télescopique 100x comprend un Zoom optique 10x et un zoom numérique 100x avec une technologie de super résolution basée sur l’IA. Le zoom au-delà de 10x peut causer une certaine détérioration de l’image.

[9] Comparativement au Galaxy S21 Ultra 5G.

[10] L’application Expert RAW doit être téléchargée séparément à partir de la boutique Galaxy Store, gratuitement, avant l’utilisation.

[11] Nécessite une connexion optimale. La vitesse réelle peut varier selon le pays, l’opérateur de télécommunications et l’environnement de l’utilisateur.

[12] La disponibilité du réseau Wi-Fi 6E peut varier selon le marché, le fournisseur de réseau et l’environnement de l’utilisateur. Nécessite une connexion optimale. Nécessite un routeur Wi-Fi 6E.

[13] Selon l’autonomie moyenne de la batterie utilisée dans des conditions normales. Rendement moyen prévu calculé selon une utilisation normale. L’autonomie réelle de la batterie dépend de facteurs comme le réseau, les fonctions sélectionnées, la fréquence des appels et les habitudes d’utilisation des applications vocales, de données et autres

[14] Selon les résultats de l’essai interne de Samsung de la recharge ultrarapide, effectué avec l’adaptateur de voyage de 45 W, alors que la batterie est à 0 % d’énergie restante, avec les services et fonctions et l’écran désactivés. La vitesse de chargement réelle peut varier selon l’usage réel, les conditions de chargement et d’autres facteurs. Adaptateur de voyage de 45 W vendu séparément. Utilisez uniquement des chargeurs et des câbles approuvés par Samsung.

[15] Le portefeuille Samsung sera pris en charge dans toutes les gammes Galaxy S22. La fonction d’identification numérique sera disponible plus tard cette année et la carte d’embarquement et la fonction de billet d’accès seront d’abord lancées en Corée du Sud après le lancement du produit.