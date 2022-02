DIRECT SPORT – CAN 2023 : La Côte d’Ivoire a mis la barre très haut

La Confédération africaine de football (CAF) a indiqué, par la voix de son secrétaire général, Mosengo-Omba Veron, être “très satisfaite” de l’état d’avancement des travaux en cours en Côte d’Ivoire, pays hôte de la 34e Coupe d’Afrique des nations CAN-2023 (23 juin – 23 juillet).

“J’ai constaté que les choses avancent très bien. Les stades en construction sont des bijoux. La Côte Ivoire a mis la barre très haut “, a-t-il affirmé, au cours d’une rencontre avec le Premier Ministre ivoirien, Patrick Achi, mercredi à Abidjan.

Pour le SG de l’instance continentale, “la CAN en Côte d’Ivoire va être la référence en matière d’organisation de compétitions sur le continent “, a-t-il ajouté, tout en annonçant l’ouverture d’un bureau de la CAF fin avril 2022 à Abidjan, avec une dizaine de collaborateurs.

La mission de la CAF conduite par Mosengo-Omba Veron, a séjourné à Abidjan depuis lundi. Elle a visité les chantiers de Korhogo et San Pedro, puis celui du Stade Félix Houphouët Boigny d’Abidjan.

“Le Premier ministre ivoirien Patrick Achi a exprimé les remerciements du Président Alassane Ouattara et du Gouvernement à la CAF pour la confiance placée en la Côte d’Ivoire. Il a dit la détermination du Chef de l’Etat et du peuple de Côte d’Ivoire à offrir à l’Afrique une CAN exceptionnelle. La CAF peut être rassurée que la Côte d’Ivoire sera à la hauteur des attentes et des défis “, a indiqué un communiqué du gouvernement ivoirien, publié sur son site officiel.

La 33e édition de la CAN-2021 (reportée à 2022) s’est déroulée au Cameroun du 9 janvier au 6 février, et a été remportée pour la première fois par le Sénégal, aux dépens de l’Egypte (0-0, a.p, aux t.a.b : 4-2), en finale disputée dimanche au stade Olembé de Yaoundé.

La CAN-2023 se jouera dans 6 stades à savoir : Ebimpé, Felix Houphouët Boigny, Bouaké, Yamoussoukro, Korhogo, et San-Pedro.