 DIRECT SPORT – Liga espagnole (FC Barcelone) : démission du directeur général Ferran Reverter

Le directeur général du FC Barcelone (Liga espagnole de football) Ferran Reverter, a démissionné de son poste, ce mardi, pour raisons personnelles et familiales, rapportent les médias catalans.

Désigné à ce poste en juillet dernier, Reverter ne sera même pas resté un an en poste. Le dirigeant a annoncé sa démission, ce mardi, pour raisons personnelles et familiales. Il quittera ses fonctions dès que le club catalan aura trouvé son successeur.

“Ces derniers mois ont été passionnants et je remercie le président (Joan Laporta) pour sa confiance et, surtout, son enthousiasme et sa capacité de leadership qui signifient que le FC Barcelone dispose d’une équipe dirigeante de premier ordre capable de repositionner le Barça en tant que leader mondial”, a expliqué l’ancien directeur exécutif de la

multinationale allemande MediaMarktSaturn Retail Group.

“Personnellement, j’ai fait beaucoup d’efforts et de dévouement, mais je souhaite maintenant me concentrer sur la raison pour laquelle je suis revenu à Barcelone, qui est de consacrer plus de temps à des projets personnels et familiaux”, a-t-il ajouté.

Le Barça reste sur une éclatante victoire décrochée dimanche à domicile face à l’Atlético Madrid (4-2), qui lui a permis de se hisser à la quatrième place au tableau avec 38 points, loin derrière le leader et éternel rival le Real Madrid (53 pts), mais avec un match en moins pour la formation catalane.