Tunisie : Al-Massar propose la création d’un haut comité de défense de l’éthique du métier de la justice

A l’occasion de la commémoration du 9e anniversaire de l’assassinat de Chokri Belaid, le parti Al-Massar a proposé la création d’ un haut comité de défense de l’éthique de la profession de justice.

Une fois lancé, ce comité sera composé de magistrats reconnus pour leur intégrité, de représentants des professions concernées par le service judiciaire et de représentants des organisations de la société civile actives ce secteur.

Le parti a expliqué, samedi, dans une déclaration, que ce comité sera chargé de garantir l’indépendance de la justice et des magistrats et la mise en place de mécanismes efficaces de contrôle et de reddition des comptes capables de lutter contre la corruption dans le système judiciaire et sécuritaire.

Pour le parti, la réforme du système judiciaire est capitale pour faire toute la lumière sur les assassinats politiques, éradiquer le terrorisme et lutter contre la corruption. A cette occasion, Al Massar a réclamé toute la vérité sur les assassinats de Chokri Belaid et Mohamed Brahmi et d’en identifier les auteurs.

Cette formation politique a aussi demandé d’ouvrir les dossiers liés au terrorisme, tels que l’appareil secret d’Ennahdha, l’envoi des jeunes vers les foyers de tension et les associations “suspectes” installées en Tunisie.

“Il faut entamer des réformes urgentes et sérieuses capables de poursuivre en justice ceux qui sont impliqués dans les affaires d’assassinats, de terrorisme et de corruption et éviter les solutions de supprimer les institutions constitutionnelles régissant le secteur de la justice”, souligne le parti.

Selon Al-Massar, l’absence d’une volonté politique et la détérioration du système judiciaire ont entravé le processus de révélation de la vérité sur les assassinats politiques.

Le parti a, également, lancé un appel à ses sympathisants pour participer massivement au rassemblement prévu le 6 février, Place du martyr Chokri Belaid (ancienne Place des droits de l’Homme).