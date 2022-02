Le quartier de l’Aouina abrite désormais le nouveau showroom BOSCH

Jeudi 3 février 2022, la société MAS (filiale du Groupe Ben Jemâa) a organisé une cérémonie d’ouverture d’un nouveau showroom de l’enseigne allemande d’électroménagers Bosch, qui se situe sur l’autoroute de La Marsa, au niveau de l’Aouina.

Cette ouverture s’inscrit dans la cadre de la stratégie de la marque, nous a-t-on indiqué, qui tend à être le plus proche possible de ses consommateurs et de leur offrir un vrai lieu d’accueil pour leur faire découvrir les fonctionnalités et particularités de chaque produit.

En effet, ce showroom présente une gamme complète d’appareils électroménagers du fabricant allemand et les différents modèles d’électroménagers exposés.

Ainsi, pour les inconditionnels de Bosch, ce nouveau store, équipé des dernières technologies, est à même de leur permettre l’accès à une gamme exclusive de produits au meilleur rapport qualité-prix.

Tout d’abord, son intérieur reprend les formes laconiques, la robustesse et la sévérité géométrique des lignes caractéristiques des appareils Bosch, mais également dégage une atmosphère conviviale et accueillante…

Dans ce cadre, le client peut acheter des appareils individuels et trouver des ensembles pour l’agencement complet de la vie quotidienne, en confiant toutes les tâches ménagères à un assistant fiable, Bosch en l’occurrence. Et il peut bénéficier de conseils personnalisés des employés du magasin et pourra assister aux démonstrations des appareils et de leurs caractéristiques.

Les équipes de MAS rappellent que les appareils électroménagers BOSCH sont dotés d’une qualité sans compromis, d’innovations, de technologies économes en ressources, d’une excellence technique, d’une fiabilité éprouvée.

A noter que c’est en 1886 que BOSCH adhéra à la mission mondiale : rendre la vie quotidienne plus facile et améliorer la qualité de vie ».

Aujourd’hui, BOSCH est la marque n°1 en Europe sur le marché du gros électroménager, s’améliorant chaque année et essayant de conquérir les autres consommateurs à travers le monde.