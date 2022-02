DIRECT SPORT – Tennis : Federer en saura plus sur son avenir “d’ici avril-mai”

L’ancien N.1 mondial du tennis, Roger Federer, âgé de 40 ans et souffrant de problèmes récurrents au genou depuis deux ans, saura “d’ici avril-mai” s’il peut reprendre le tennis au plus haut niveau.

“Rodger”, vainqueur de 20 tournois du Grand Chelem, n’a plus joué du tout en compétition depuis sa défaite en quart de finale du dernier Wimbledon, en juillet, contre le Polonais Hubert Hurkacz, et l’opération d’un genou qui a suivi, sa troisième en l’espace d’un an et demi.

“Les mois à venir vont être intéressants et importants pour moi. Je pense que j’en saurai beaucoup plus d’ici avril-mai”, a-t-il annoncé lors d’une vidéo-conférence organisée par l’un de ses partenaires.

“Je veux revenir fort et donner tout ce que j’ai”, a dit le Suisse mercredi. La motivation est toujours là et j’ai envie de travailler”, a aussi dit Federer.

Federer pointait lundi au 30e rang mondial, sa place au classement n’étant plus protégée pour raisons médicales. Il n’a joué que 13 matches en 2021 et n’en avait disputé que six en 2020, année où il avait subi deux opérations d’un genou.