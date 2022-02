DIRECT SPORT – Ligue1 : la reprise du championnat reportée à une date ultérieure

Le bureau de la Ligue nationale de football professionnel a décidé, lors d’une réunion tenue jeudi, de reporter à une date ultérieure la reprise du championnat de la Ligue 1 du football professionnel, a déclaré Ali Karoui, membre du bureau, à l’agence TAP.

Le retour de la compétition nationale était prévu ce week-end avec les matches de la première journée retour du premier tour, et ce suite à la fin de la participation de la sélection tunisienne à la Coupe d’Afrique des nations et son élimination en quarts de finale.

Un certain nombre de responsables et de représentants des clubs de la Ligue 1 avaient annoncé, mardi, qu’ils ne reprendraient pas le championnat vu la situation financière catastrophique de la plupart des clubs, et le risque ne pas pas remplir leurs obligations financières, à cause des revendications non satisfaites par les ministères de la jeunesse et des sports et des Affaires sociales.

Les signataires sont Ahmed El Belli (US Monastir), Walid Jalled (AS Soliman), Hafedh Ben Ahmed et Maher Karoui (Etoile du Sahel), Mouaouia Kaabi (CS Hammam-lif), Mohamed Ali Laroui (AS Rejiche), Kamel Ouali (O.Béja), El Kantaoui Ennouri (ES Hammam-Sousse), Imed Ourimi (ES Zarzis), Sami Belkehia (CA Bizertin), Mohamed Dinari (ES Metlaoui), Youssef El Almi (Club Africain), Hicham Belkacem (US Ben Guerdane), Akrema Waddane (US Tataouine).

La liste ne comprenait pas les représentants de l’Espérance de Tunis, du CS Sfaxien et du CS Chebba.