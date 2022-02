Tunisie : 972 attestations de bonne conduite délivrées aux jeunes médecins en 2021

DR. Ridha Dhaoui, président du Conseil national de l’Ordre des médecins (CNOM), a annoncé que l’Ordre a délivré “972 attestations de bonne conduite” pour des jeunes médecins en 2021, contre 750 attestations en 2020.

Selon lui, l’augmentation du nombre de demandes sur ces attestations s’explique par la volonté des demandeurs leurs dossiers de migration.

En premier lieu, les médecins et les techniciens de la santé migrent vers l’Allemagne et la France, et pour ceux possédant plus d’expériences se dirigent vers les pays du Golfe.