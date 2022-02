DIRECT MÉTÉO – Tunisie : Vents forts et températures en baisse

La situation météorologique se caractérise, mardi 1er février 2022, par des vents forts dont la vitesse peut atteindre 80 km/h au nord et au centre et dépassant les 100 km/h sous forme de rafales sur les hauteurs, selon l’Institut national de la météorologie (INM).

Les bulletins d’alerte restent en vigueur pour les activités de navigation et de pêche et la mer sera houleuse à très houleuse.

Des pluies éparses sont attendues sur le nord et localement le centre. Ces précipitations seront à caractère orageux sur les côtes nord du pays.

Des nuages passagers sur le sud avec des tourbillons de sable locaux.

Les températures seront en baisse et les maximales seront comprises entre 10 et 14 degrés dans le nord, se situeront à 8 degrés dans les hauteurs et entre 14 et 18 degrés ailleurs.