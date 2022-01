Tunisie : Plus de 113 mille 400 participants à la consultation nationale depuis son lancement

Quelque 113457 participants dont la majorité est de sexe masculin (87816) en Tunisie et à l’étranger ont répondu à la consultation nationale électronique lancée il y a deux semaines.

La tranche d’âge entre 30 et 39 ans détient la plus grande part avec une participation estimée à 31 pc, contre 7 pc seulement pour les moins de 20 ans.

Géographiquement, les participants se répartissent comme suit ; 15 700 dans le gouvernorat de Tunis, 10 900, à Sfax et loin derrière la région de Tataouine. Dans les gouvernorats du Nord Ouest, la participation reste timide en comparaison avec les autres régions.

La participation des Tunisiens établis à l’étranger se chiffre à 702 en France, 170 au Canada, 108 en Allemagne et 10 en Italie.

La consultation nationale a été lancée le 15 janvier 2022 et se poursuit au 20 mars de la même année avec pour objectif de scruter les opinions des Tunisiens et de recueillir leurs suggestions concernant les réformes politiques qui seront soumises, ultérieurement, au référendum.

Elle se compose de plusieurs axes : les affaires politiques et les élections, la vie économique et financière, le développement, la transition numérique, l’enseignement, la culture, la situation sociale, la santé et la qualité de vie.

Il convient de relever, selon les chiffres fournis par la plateforme, que les le thème relatif aux questions politiques a le plus sollicité les répondants alors que la vie culturelle a obtenu le plus faible score de participation.

Lors du dernier Conseil des ministres, (27/01/2022), le président de la République Kaïs Saïed avait révélé, en se basant sur les premiers résultats de la consultation, que les Tunisiens s’orientent, à hauteur de 82 pc, vers un régime présidentiel.

Le 13 décembre dernier, Saïd avait annoncé une feuille de route devant mettre fin, progressivement, à l’état d’exception. Cette feuile de route commence par l’organisation d’une consultation électronique concernant les réformes à entreprendre, suivi d’un référendum puis de l’organisation d’élections législatives programmées pour le 17 décembre 2022.