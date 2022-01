DIRECT SPORT – Mondial des clubs : sept joueurs de l’AS Pirae (Tahiti) testés positifs

Sept joueurs de l’équipe tahitienne de l’AS Pirae ont été testés positifs au Covid-19 et n’ont pu partir jeudi soir pour participer à la Coupe du monde des clubs aux Emirats Arabes unis, a indiqué le club.

Sept joueurs de l’effectif dont cinq titulaires ont été contaminés et n’ont à ce titre pu embarquer dans l’avion à destination d’Abu Dhabi.

“Nous nous organisons pour trouver des solutions en étroite collaboration avec la FIFA, comme par exemple, décaler le départ des sept joueurs positifs”, a précisé la communication du club qui doit représenter la zone Océanie à la Coupe du monde des clubs.

La petite formation polynésienne explique par ailleurs que le budget nécessaire aux tests PCR pour une délégation de 35 personnes s’élève à plus de 3.500 euros et qu’il “est compliqué pour une association sportive à but non lucratif de supporter de telles dépenses, en plus de toutes celles engagées par ailleurs”.

L’AS Pirae doit affronter le club émirati d’Al Jazira le 3 février au premier tour.