DIRECT SANTÉ – Coronavirus : Les Américains invités à éviter la Tunisie

Les Centres US pour le contrôle et la prévention des maladies recommandent aux citoyens américains de ne pas se rendre dans 15 pays, dont les Emirats arabes unis, le Koweït et la Tunisie, à cause de la hausse des cas de contamination de Covid-19.

D’après le communiqué et à partir d’aujourd’hui 26 janvier 2021, tous les passagers (citoyens américains, résidents permanents légaux des États-Unis et ressortissants étrangers), partant d’un pays étranger vers les États-Unis devront présenter un test PCR négatif avant leur départ, ou un document attestant avoir déjà contracté le virus et de ne plus en être porteur, indique l’ambassade des États-Unis à Tunis, sur son site officiel.