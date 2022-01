DIRECT SPORT : La FIFA annonce une nouvelle réglementation pour les prêts

Un nouveau règlement sur les prêts de joueurs “a été élaboré et va entrer en vigueur au 1er juillet 2022, sous réserve de son approbation par le Conseil de la FIFA lors de sa prochaine séance”, a annoncé jeudi la fédération mondiale de football.

“Avec ce nouveau cadre réglementaire pour les prêts de joueurs dans le football international, une étape clé supplémentaire est franchie en lien avec la réforme globale du système des transferts initiée en 2017”, assure la FIFA dans un communiqué. Prévue au départ en juillet 2020, l’introduction du règlement a dû être retardée en raison de la pandémie de Covid-19.

L’objectif est de favoriser le développement des jeunes joueurs et l’équilibre compétitif, ainsi que d’empêcher l’accumulation de joueurs, explique l’instance internationale.

La FIFA affirme que diverses discussions avec différents groupes de parties prenantes ont permis de poser les bases du nouveau cadre réglementaire, lesquelles poursuivent scrupuleusement des objectifs précis.

Il s’agit de renforcer le développement des jeunes joueurs, d’améliorer l’équilibre compétitif, d’empêcher l’accumulation excessive de joueurs sous contrat.

Pour atteindre ces objectifs, il a été décidé d’intégrer au règlement l’obligation d’élaborer un accord écrit précisant les conditions du prêt, notamment sa durée et les conditions financières, une durée de prêt minimale, correspondant à celle comprise entre deux périodes d’enregistrement, et une durée maximale (un an), ainsi que l’interdiction de sous-prêter un joueur professionnel à un club tiers .

Il s’agit, de même, de fixer une limite quant au nombre de prêts liant deux clubs chaque saison – un club peut accueillir simultanément un maximum de trois joueurs professionnels en prêt depuis un même club au cours d’une saison, cette restriction s’appliquant aussi au nombre de joueurs qu’un club peut prêter à un même club.

Selon la nouvelle règlementation, du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023, un club pourra céder en prêt un maximum de huit joueurs professionnels et accueillir un maximum de huit joueurs en prêt à tout moment au cours d’une même saison. Du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024, la même configuration s’appliquera, mais avec un maximum de sept joueurs, et à compter du 1er juillet 2024, la même configuration s’appliquera, mais avec un maximum de six joueurs.

Les joueurs âgés de 21 ans ou moins et les joueurs formés au club ne seront pas concernés par ces limitations.

Au niveau national, le nouveau texte prévoit une période de trois ans pour que les associations membres de la FIFA puissent mettre en place un système de prêts conforme à la réglementation internationale.