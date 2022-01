Le temps sera froid, au cours de cette nuit et les températures seront comprises entre 5 et 9 degrés et se situeront à environ 3 degrés sur les hauteurs, selon les prévisions de l’Institut national de la météorologie(INM).

Le ciel sera peu nuageux sur le nord et partiellement nuageux sur le centre et le sud et le vent soufflera près des côtes avec une vitesse moyenne qui pourra atteindre 50km/h et la mer sera agitée à très agitée dans le nord.