CAN 2022 : Comment l’équipe d’Algérie compte-t-elle gagner le match contre la Côte d’ivoire?

Dos au mur l’équipe d’Algérie doit remporter son dernier match face à la Côte d’ivoire, si non c’est l’humiliation et un retour à la maison.

En face la Côte d’ivoire jouera sans pression étant assurée de se qualifier pour le tour suivant de cette Coupe d’Afrique des Nations, avec ses 4 points elle n’a pas de souci à se faire. Ils restent quand même une des formations favoris pour remporter cette édition de la CAN.

Pour le sélectionneur des Fennecs, Belmadi, cité par l’APS, il s’agit d’une “situation d’urgence”, pour essayer de renverser la tendance jeudi, et arracher la qualification pour le prochain tour de la compétition, et d’ajouter “Nous sommes conscients que tout le monde s’attend à une bonne réaction de notre part. C’est à nous de nous racheter, et prouver nos qualités sur le terrain. On n’est pas loin d’atteindre notre objectif, il nous suffit juste d’être plus tueurs devant les buts. Nous sommes déterminés et motivés. J’ai confiance en mes joueurs. Peu importe l’adversaire, le plus important est de gagner”.

Pour Riyad Mahrez “la pression? Nous vivons avec, on l’a toujours. Mais il s’agit d’un peu plus de pression au vu de notre situation compliquée au sein du groupe. On doit savoir la gérer. Depuis 2016 ou 2017, j’ai toujours eu plus de responsabilité avec tout ce que je fais avec mon club. Nous avons montré auparavant, qu’on savait jouer avec la pression, on sait rebondir dans les moments difficiles. Le match s’annonce ouvert. Les quatre équipes aspirent à se qualifier”.

En face et pour le sélectionneur de l’équipe ivoirienne, Patrice Beaumelle “Nous allons affronter une équipe d’Algérie, considérée comme l’un des favoris du tournoi. Il est important pour nous de réaliser un bon match, on fait confiance en nos qualités. Ce sera un match important entre deux grandes nations. C’est bien d’affronter de grosses équipes comme l’Algérie”.

