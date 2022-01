DIRECT SANTÉ – Coronavirus : Une 3ème dose du vaccin AstraZeneca efficace contre l’Omicron

Les résultats positifs d’une analyse préliminaire d’un essai d’innocuité et d’immunogénicité en cours (D7220C00001) ont montré que le vaccin AstraZeneca COVID-19 (ChAdOx1-S [Recombinant]), lorsqu’il est administré comme une troisième dose de rappel, a augmenté la réponse immunitaire aux Bêta, Delta, Alpha et Gamma SRAS- variants du CoV-2, tandis qu’une analyse à part des échantillons de l’essai a montré une réponse accrue des anticorps au variant Omicron.

Les résultats ont été observés chez des individus préalablement vaccinés avec un vaccin AstraZeneca COVID-19 ou un vaccin à ARNm.

Rami Scandar, président Proche-Orient et Maghreb d’AstraZeneca, a déclaré : « Les dernières données sur le vaccin AstraZeneca COVID-19 montrent que lorsqu’il est utilisé comme troisième dose de rappel, cela augmente la réponse immunitaire contre tous les variants préoccupants, y compris quand il est utilisé après d’autres vaccins. Ceci est d’une importance particulière compte tenu de la propagation du variant Omicron. Nous sommes heureux de partager ces nouvelles données et de réitérer notre engagement envers les pays du Proche-Orient et du Maghreb pour préserver la santé et le bien-être de tous ».