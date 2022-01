Ciel dégagé à peu nuageux. Les nuages seront lundi, plus denses sur le nord et les côtes Est.

Une légère hausse des températures sera enregistrée et les maximales seront comprises entre 8 et 12 °C sur les hauteurs et entre 13 et 17°C dans le reste des régions.

Vent fort atteignant 50 km/h prés des côtes nord et faible ailleurs. Mer agitée à très agitée dans le nord.