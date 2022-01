DIRECT CAN 2022 : La Tunisie se relance face à la Mauritanie (4-0)

DIRECT CAN 2022

La Tunisie s’est relancée dans la course pour les huitièmes de finale de la Coupe d’Afrique des nations organisée au Cameroun, après avoir dominé la Mauritanie par 4 buts à 0, dimanche à Limbé, pour le compte de la deuxième journée du groupe F.

Les Aigles de Carthage ont eu cet après-midi, un joli sursaut d’orgueil après leur première défaite du tournoi concédée face au Mali (0-1), remportant une large victoire qui leur permet de conforter leurs chances de qualification pour les huitièmes de finale, notamment après le score de parité ayant soldé l’autre match du groupe entre le Mali et la Gambie (1-1).

Les hommes de Mondher Kebaier se sont en effet bien lancés dans la bataille en ouvrant la marque dès la 4e minute par Hamza Mathlouthi, sur une belle reprise de volée dans la surface qui n’a laissé aucune chance au gardien mauritanien Boubaker Diop.

Exercant un pressing haut sur leur adversaire, les Aigles de Carthage récidivent, cette fois-ci par Wahbi Khazri d’un plat du pied bien placé, suite à une passe décisive de Anis Ben Slimane dans la surface (9).

Les Mauritaniens se montraient ensuite dangereux sur des balles arrêtées, notamment à la 17e par Houbeibib dont la frappe à bout portant a été déviée in extremis par la défense tunisienne.

A la 25e, sur un coup franc lointain, Aboubaker Camara en reprenant un ballon mal renvoyé par le gardien Béchir Ben Said a vu sa frappe sur la ligne du but sortie par Chaalali.

Malgré les cartons jaunes distribués par l’arbitre égyptien Mahmoud El Banna à Bilel Ifa et Anis Ben Slimane, les Tunisiens continuaient à bien gérer le reste de la mi-temps (2-0).

Au retour des vestiaires, la sélection tunisienne maintenait la cadence. Et après une tentative ratée de Chaalali malgré qu’il se trouvait seul devant le gardien (62), les Aigles de Carthage parvenaient à tripler la marque sur un superbe but de Wahbi Khazri, idéalement servi dans la surface par Chaalali (64).

Face à une équipe mauritanienne déstabilisée, les Tunisiens revenaient à la charge et deux minutes après, Jaziri, bien lancé dans la surface par l’incontournable Khazri ne trouve aucune difficulté devant le gardien mauritanien pour alourdir la note (66).

Rassuré sur le sort du match, le sélectionneur fait tourner son effectif et lance Youssef Msakni, Aissa Laidouni, Hamza Rafia et Omar Rekik à la place de Khazri, Jaziri, Ben Slimane et Ifa. Des changements qui ont permis aux Aigles de Carthage de bien gérer le reste de la rencontre.

Ils auraient pu même enfoncer un peu plus le clou et sortir avec un score de 5 buts à 0, si Msakni a réussi à transformer le penalty de dernière minute.

La Tunisie repart ainsi de ses cendres après la déconvenue de la première journée et sera dans l’obligation de confirmer lors de la dernière journée décisive qui l’opposera jeudi prochain à la Gambie.

Tunisie : Béchir Ben Said, Hamza Mathlouthi, Bilel Ifa (Rekik 81), Montassar Talbi, Ali Maaloul, Elyès Skhiri, Ghaylane Chaalali, Anis Ben Slimane (Rafiaa 81), Seifeddine Khaoui (Ben Romdhane 60), Wahbi Khazri (Msakni 81), Seifeddine Jaziri (Laidouni 71).

Mauritanie : B.Diop – N’Diaye (Abderrahmane, 60′), Demba, Dellahi, A. Thiam, I.Thiam (Karamoko , 71′) – Houeibib, Fofana, Abeid (Soueid, 14′) – O. Camara (Tanjy, 60′), A.Kamara (cap.) (Ba, 46′)