Tunisie – 14 janvier : Saisie d’importantes sommes d’argent destinées à payer des saccageurs

Les forces de l’ordre ont saisi, vendredi, d’importantes sommes d’argent destinées à payer des délinquants pour commettre des actes de vandalisme et provoquer des troubles en ce 14 janvier, indique le ministère de l’Intérieur dans un communiqué.

Les unités de la garde nationale à la cité Ettadhamen ont arrêté deux individus en voiture, transportant la somme de 42 mille dinars (de source inconnue) qu’ils comptaient distribuer à des saccageurs.

Les forces de sécurité relevant du district de Jbal Jloud ont également interpellé, dans le quartier Ibn Sina, quatre individus en possession de 94 mille dinars (de source inconnue) ainsi que deux drones.

Le ministère public a ordonné l’application des procédures légales à leur encontre.

Dans le cadre des décisions relatives à la lutte contre la pandémie de coronavirus ainsi que des mesures de sécurité faisant suite aux appels à manifester, des barrières et des points de fouille ont été installés à divers emplacements de la capitale pour préserver la sécurité générale et les biens publics et privés.

Il s’agit également de veiller à l’application du protocole sanitaire en vigueur tout en garantissant la fluidité du trafic routier et le passage des piétons, souligne le département de l’Intérieur.

Des partis politiques et des activistes opposés au président de la République Kaïs Saïed, dont le Mouvement Ennahdha et l’initiative Citoyens contre le coup d’Etat, ont appelé à manifester ce vendredi sur l’avenue Habib Bourguiba à Tunis, alors que la présidence du gouvernement a interdit les rassemblements et toute manifestation ouverte au public dans les espaces ouverts ou fermés dans le cadre de la lutte contre la nouvelle vague de la pandémie.