DIRECT MÉTÉO – Tunisie : Les pluies se poursuivront lundi et chute des grêles attendue sur des endroits limités

Les pluies se poursuivront dimanche soir et lundi, 10 janvier 2022 et seront provisoirement, orageuses et parfois fortes au Nord, et localement au Centre, selon un bulletin de suivi publié par l’Institut national de la météorologie (INM).

Leurs quantités varieront entre 40 et 60 mm à l’extrême Nord et au Nord-ouest, avec la chute des grêles dans des endroits limités.

Le vent soufflera fort et sous forme de rafales sur les régions côtières et sur les hauteurs. Sa vitesse oscillera entre 50 et 70km/h, et dépassera provisoirement, 90km/h.