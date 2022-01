Tunisie : Une délégation ministérielle à Kasserine à l’occasion de la Journée du martyr

Une délégation ministérielle composée de la ministre de la Justice Leila Jaffal, le ministre de la Santé Ali Mrabet et le ministre des Affaires religieuses Brahim Chaïbi, s’est rendue, samedi, au gouvernorat de Kasserine à l’occasion de la commémoration de la 11ème ” Journée du martyr ” dans les villes de Thala et Kasserine.

Le ministre des Affaires religieuses a souligné, dans une déclaration à l’agence TAP, que la participation ministérielle à ces commémorations ” est une réhabilitation symbolique de cette terre riche de son histoire et de ses valeureux habitants qui ont offert leurs enfants en martyrs à la patrie “.

” Nous sommes également venus écouter les préoccupations et les requêtes des familles des martyrs et blessés de la Révolution, à la lumière des complications administratives, des procédures et des décrets qui n’étaient pas à la hauteur des aspirations des citoyens de la région “, a-t-il ajouté, soulignant que ” le gouvernement n’est pas content de voir les familles des martyrs et des blessés de la Révolution qui gémissent encore de douleur, qui portent encore les traces des balles et dont les logements sont indignes de tout Tunisien. ”

Il a, dans ce sens, affirmé que la délégation ministérielle transmettra toutes les doléances au Président de la République et à la Cheffe du gouvernement. ” Ce gouvernement est celui du peuple et non un gouvernement de mensonge, de beaux discours et de slogans. Ses ambitions ne sont pas politiques, il est là pour servir le pays “, a-t-il insisté.