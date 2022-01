Tunisie : Ennahdha appelle à boycotter la consultation populaire

Suite à la réunion du Bureau Exécutif du Mouvement Ennahdha le jeudi 06 janvier 2022. il a été décidé que :

Le mouvement Ennahdha demande la libération immédiate des kidnappés Bhiri et El Baldi, qui sont détenus de force en dehors du cadre de la loi, et en l’absence de toute autorisation judiciaire.

Appelant aussi, les Tunisiens à boycotter la consultation électronique prévue le 15 janvier 2022.

Le mouvement a appelé ses militants et toutes les forces politiques et sociales nationales à participer aux manifestations qui seront organisées le 14 janvier 2022, afin de rejeter le coup d’État et les violations flagrantes des libertés et de la démocratie.