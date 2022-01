DIRECT SPORT – Ligue 2 : Le Stade Tunisien engage l’attaquant Hichem Essifi jusqu’à la fin de la saison

Le Stade Tunisien a annoncé jeudi, qu’il a engagé l’attaquant Hichem Essifi jusqu’à la fin de la saison.

Le club du Bardo compte sur la grande d’expérience d’Essifi (34 ans) pour retrouver la saison prochaine la Ligue 1 du football professionnel.

Le joueur a en effet évolué dans plusieurs clubs tunisiens et étrangers, notamment à l’US Monastir, Club Africain, Olympique de Béja, Stade Gabésien, ES arzis ainsi qu’en Algérie au Chabab Bordj Bou Arreririj , en Arabie Saoudite à AL Ohod et Al-Diriya et en Jordanie à Al Faycali et Al Wahdet..

Le Stade Tunisien est leader de son groupe A en Ligue 2 avec 10 points en 4 matches dissputés.