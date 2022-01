DIRECT SANTÉ : Omicron pourrait cacher d’autre variant plus dangereux

Le variant Omicron qui se propage plus rapidement dans le monde pourrait accroître le risque d’apparition d’un nouveau variant plus dangereux du coronavirus, a averti l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Omicron semble moins pathogène que ce que l’on craignait initialement et a fait naître l’espoir que la pandémie pourrait être surmontée.

“Plus Omicron se répand, plus il se transmet et plus il se réplique, plus il est susceptible de générer un nouveau variant”, a-t-elle expliqué.

Dans l’ensemble, Omicron pourrait constituer une menace plus importante en raison du nombre de cas.