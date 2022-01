DIRECT MÉTÉO – Tunisie : Des perturbations météorologiques attendues à partir de la nuit prochaine

Des perturbations météorologiques sont attendues à partir de la nuit prochaine. Brume localement dense, aux premières heures de la journée, notamment sur les zones basses, les régions avoisinantes aux barrages, les forêts et les oueds et près des côtes, entraînant une diminution de la visibilité horizontale, puis ciel partiellement nuageux sur la plupart des régions.

Les nuages deviendront plus denses sur le nord et le centre-ouest, avec pluies éparses et temporairement orageuses. Ces pluies toucheront, localement, quelques régions de l’Est. Un vent fort d’une vitesse atteignant 60 km/h soufflera prés des côtes et les bulletins d’alerte restent de mise pour les activités de navigation et de pêche.

Températures en baisse dans le nord où les maximales seront comprises entre 14 et 19 °C. Les températures maximales varieront entre 19 et 24 °C au centre et au sud.