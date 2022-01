DIRECT MÉTÉO – Tunisie : Baisse des températures avec pluies temporairement orageuses

La situation météorologique sera caractérisée par une baisse des températures, à partir de demain jeudi 6 janvier et se poursuivra jusqu’à samedi 8 janvier 2022 sur la plupart des régions, a indiqué, l’Institut national de la météorologie (INM) dans un bulletin de suivi publié mercredi.

Les températures maximales seront comprises entre 4 et 8 degrés sur les régions ouest, entre 10 et 14 degrés ailleurs et les températures minimales varieront entre 3 et 7 degrés et ne dépasseront pas zéro degré sur les hauteurs ouest.

Des pluies éparses et temporairement orageuses sont attendues sur le nord, le centre et localement le Sud-Est. Ces précipitations seront parfois orageuses sur l’extrême Nord avec chute de grêle sur des endroits limités. Possibilité de chute de neige sur les hauteurs ouest de plus de 1000 m d’altitude.