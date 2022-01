DIRECT SANTÉ – CORONAVIRUS  : 70% des tests positifs portent le variant Omicron

Dr. Chokri Hamouda, directeur général du comité national d’évaluation et d’accréditation dans le domaine de la santé, a confirmé mardi 4 janvier 2022 que 70% des échantillons soumis au séquençage génétique dans le Grand Tunis portent le variant Omicron.

Il a révélé que 33 analyses ont été prélevés dans les principaux gouvernorats du Grand Tunis, qui ont été conduits dans des laboratoires publics et privés les 28, 29 et 30 décembre, et soumis à un séquençage génétique à l’Institut Pasteur, et 23 d’entre eux se sont avérés mutés ou portant le variant Omicron, dont 10 avaient le variant Delta, ce qui signifie qu’environ 70 des analyses portent le variant Omicron.

Hamouda a déclaré que la vaccination protège contre les cas dangereux de Covid-19 quel que soit le type de virus et des études ont montré que la troisième dose restaure l’immunité basée sur les antibiotiques de plus de 70%.

Il souligne l’importance de respecter le protocole sanitaire et de porter le masque.