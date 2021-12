DIRECT SPORT CAN-2021 – liste des 28 joueurs : Kebaier défend ses choix

Le sélectionneur national de football, Mondher Kebaier a annoncé jeudi la liste des 28 joueurs qui défendront les chances tunisiennes lors de la phase finale de la Coupe d’Afrique des Nations, prévue du 9 janvier au 6 février au Cameroun.

Défendant ses choix techniques au cours d’un point de presse tenu à cette occasion, le coach national a indiqué que le gardien Moez Hassan qui a été écarté de la liste “reste une valeur sûre, et les portes de la sélection nationale lui sont toujours ouvertes.

Il pourra faire son retour en mars prochain à l’occasion du barrage de la coupe du monde.

Mais cette fois-ci on a préféré donner l’occasion à Béchir Ben Said et Aymen Dahmène pour faire prévaloir leurs talents.

“Quant à Farouk Ben Mustapha, il reste un gardien d’expérience qui a largement contribué à la qualification de la Tunisie en demi-finales de la dernière CAN-2019 et qui a été décisif lors de la séance des tirs au but. Il pourra être utile que ce soit dans les matches ou dans l’encadrement des joueurs”.

Concernant l’absence de Wajdi Kechria et de Ferjani Sassi de la liste des 28, Kebaier a affirmé que “deux joueurs n’ont pas été écartés de la sélection, mais leur état de santé ne le permettait pas”.

Quant à la présence de Yoann Touzghar dans la liste des aigles de Carthage, le sélectionneur national a indiqué “ce joueur est capable, grâce à son potentiel technique, d’apporter le plus escompté à l’attaque tunisienne.

Il a été éloigné de la sélection pour des raisons personnelles, mais maintenant on peut compter sur lui notamment dans la ligne avant”.

Lors de la phase finale de la CAN-2022, la Tunisie évoluera dans le groupe F avec le Mali (12 janvier), la Mauritanie (le 16 janvier) et la Gambie (le 20 janvier).

Liste des joueurs retenus:

Gardiens : Farouk Ben Mustapha, Ali Jemal, Béchir Ben Said, Aymen Dahmène

Axiaux : Dylan Bronn, Montassar Talbi, Bilel Ifa, Oussama Haddadi, Omar Rekik

Arrières latéraux droits : Mohamed Drager, Hamza Mathlouthi,

Arrières latéraux gauches : Mohamed Amine Ben Hmida, Ali Maaloul

Arrière latéral polyvalent : Ali Abdi

Milieux et attaquants : Mohamed Ali Ben Romdhane, Aissa Bilel Laidouni, Lyès Skhiri, Ghaylène Chaalali, Yoann Touzghar, Seifeddine Khaoui, Anis Ben Slimene, Wahbi Khazri, Naim Sliti, Hannibal Majbri, Hamza Rafia, Seifeddine Jaziri, Youssef Msakni et Firas Belarbi.