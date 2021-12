DIRECT SPORT – CAN-2021 : J’assume entièrement mes choix techniques (Kebaier )

Le sélectionneur national de football, Mondher Kebaier a affirmé, mercredi, qu’il assume entièrement ses choix techniques dans la sélection des joueurs qui défendront les couleurs tunisiennes lors de la phase finale de la Coupe d’Afrique des Nations, prévue au Cameroun.

Dans un point de presse tenu mercredi avant le début de la séance d’entraînement au stade olympique d’El Menzah, Kebaier a affirmé que “la liste définitive des joueurs est arrêtée selon des critères objectifs et bien déterminés et que l’opération de sélection prend du temps, compte tenu de plusieurs facteurs, dont notamment les blessures contractées au dernier moment par les joueurs”.

“Nous sommes tenus de choisir le meilleur joueur et le plus en forme, et d’arrêter la liste qui répond à nos objectifs et qui soit précise et équitable, et j’assume l’entière responsabilité de mes choix techniques, y compris la question du gardien de but”, a-t-il souligné.

Kebaier a affirmé, d’autre part, que l’ambiance au sein du groupe à quelques jours de la Coupe d’Afrique des nations est bonne et le moral des joueurs est au beau fixe, notamment après les résultats enregistrés lors de la dernière coupe arabe.

Il a ajouté que la distinction de certains joueurs tels que Hannibal Mejbri et Mohamed Drager lors de la Coupe arabe, n’était pas fortuite, “c’est plutôt le produit d’un encadrement technique qui a renforcé la confiance de ces joueurs dans leurs moyens, ce qui a permis de voir une équipe intégrée et homogène qui a son propre caractère et son propre style.”

Le coach national n’a pas caché sa colère contre certaines parties qui “cherchent à déstabiliser l’équipe en cette période sensible, affirmant qu’il assumera également sa responsabilité dans la protection des joueurs”.

Pour sa part, le joueur Ghaylène Chaalali a souligné que “les préparatifs de la Coupe d’Afrique des nations se déroulent dans la concentration totale et dans de la bonne ambiance, surtout après le rendement exceptionnel livré lors de la coupe arabe

Concernant l’évolution de ses performances lors des matches de Coupe arabe, Chaalali a indiqué que “l’ambiance positive au sein de l’équipe tunisienne incite le joueur à être généreux et persévérant, et c’est le cas de tous les joueurs qui affichent une grande détermination à relever ce nouveau défi lors de la CAN”.

Le défenseur Bilel Ifa a pour sa part souligné que “la Coupe arabe a constitué une étape préparatoire importante pour le tournoi continental, qui a permis de renforcer l’homogénéité du groupe et surtout gagner le soutien du public”.

A noter que le sélectionneur national Mondher Kebaier tiendra jeudi, une conférence de presse qui sera consacrée à l’annonce de la liste définitive de l’équipe tunisienne qui participera à la phase finale de la Coupe d’Afrique des nations, prévue u Cameroun du 9 janvier au 6 février 2022.