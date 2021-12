DIRECT SANTÉ – Coronavirus : Plus de 3 258 réfugiés et demandeurs d’asile vaccinés

Le responsable exécutif du projet de protection des réfugiés au Conseil tunisien des réfugiés, Abderazzak Krimi, a indiqué, mercredi 29 décembre 2021, que plus de 3 258 réfugiés et demandeurs d’asile sur 9 200 vivant en Tunisie ont été vaccinés contre le coronavirus avec la première et deuxième doses, et ce jusqu’à la fin du mois de novembre 2021.

Selon lui, le nombre de vaccinés pourrait être supérieur à celui dont dispose le Conseil qui recense uniquement les personnes qui l’ont contacté pour un service donné.

De son côté, le porte-parole officiel du Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux chargé de la migration, Romdhane Ben Amor, a indiqué que la vaccination des migrants irréguliers connaît une grande réticence à cause de l’absence d’un plan de communication les informant de la nécessité d’avoir un passeport sanitaire. Il a souligné que la solidarité avec les groupes vulnérables est faible et les efforts déployés sont très limités, ce qui fait que le migrant irrégulier a peur de se faire vacciner car il ne dispose pas de documents officiels prouvant son lieu de résidence.

Il a proposé de régulariser la situation administrative des migrants irréguliers afin qu’il leur soit possible de recevoir le vaccin anti-Covid 19, appelant à l’organisation de campagnes mobiles dans les zones les plus fréquentées par les migrants. Le responsable a souligné que le nombre de migrants irréguliers est en constante augmentation, affirmant que les statistiques non officielles font état de plus de 50 000 migrants établis en Tunisie.