Transport : Passagers arrivant en Tunisie, remplissez la fiche sanitaire sur l’application “e7mi”

Les passagers arrivant en Tunisie par les voies aérienne, maritime et terrestre doivent remplir la fiche sanitaire disponible sur l’application “e7mi” via le lien https://app.e7mi.tn et la présenter en format numérique ou papier, lors de l’enregistrement, aux compagnies aériennes et maritimes et aux transporteurs terrestres, ainsi qu’aux services sanitaires à l’arrivée aux aéroports, aux ports et aux passages frontaliers terrestres, a fait savoir, mardi, le ministère du Transport.

Le ministère a aussi précisé que les transporteurs aériens, maritimes et terrestres doivent vérifier, à l’enregistrement, l’authenticité des données inscrites sur cette fiche.

Il est à noter que l’application “E7mi” est disponible en trois langues (arabe, français et anglais) et permet au ministère de la Santé de suivre l’itinéraire des passagers arrivant en Tunisie et de recenser les cas contacts des personnes contaminées, le cas échéant.