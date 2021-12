Tunisie  : Protestation des enseignants de l’enseignement du secondaire

Le secrétaire général de la Fédération générale de l’enseignement secondaire, Lassad Yacoubi, a annoncé l’organisation d’une manifestation par les enseignants du secondaire, mardi 28 décembre 2021, devant le ministère de l’Education.

Sur les ondes de Jawhara Fm, il explique que cette manifestation intervient à la suite de la suspension des négociations avec le ministère de l’Education et le non respect des accords antérieurs.

Yacoubi a rappelé que la situation des enseignants est difficile et que la manifestation intervient à la suite du non versement des cotisations pour les promotions et la non actualisation de la cotisation financière relative à la rentrée scolaire.

Le SG de la Fédération Générale de l’enseignement secondaire n’omet pas de mentionner les violences et les attaques dont font l’objet les enseignants ces dernières années.

Il prévient contre les risques d’escalades en l’absence d’accords avec le ministère.