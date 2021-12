DIRECT EMPLOI : Banque Zitouna recrute des guichetiers

La Banque Zitouna recrute des guichetiers.

Mission du poste

Au sein de la Direction particuliers et professionnels et rattaché au directeur d’agence, vous avez pour principales missions de réserver le meilleur accueil à tous les visiteurs de la banque. Vous êtes disponible à les renseigner et à les orienter vers le bon interlocuteur.

Vous prenez en charge toutes les opérations de guichet et vous participez au développement du fonds de commerce de l’agence en améliorant notamment le taux d’équipement des clients en produits de base. Vous êtes garant de la bonne gestion de votre temps au profit d’une activité commerciale soutenue.

Profil du candidat

De niveau baccalaureat ou equivalent en gestion et/ou equivalent en relation avec le domaine financier et bancaire, une premiére expérience dans le domaine bancaire serait obligatoire.

Atouts

Vous avez le sens de la communication, de l’accueil et de l’écoute. Vous êtes méthodique, rigoureux, rapide et vous avez une aptitude à gérer le stress.

Veuillez postuler votre candidature directement sur le site web de la Banque Zitouna.