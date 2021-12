DIRECT SANTÉ – CORONAVIRUS : nous faisons face à un hiver difficile

Le Directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a exprimé l’espoir que 2022 serait « l’année de la fin de l’épidémie de Covid-19 », appelant à l’annulation des célébrations de fin d’année.

Ghebreyesus a déclaré qu’il serait préférable d’annuler les événements « maintenant et de célébrer plus tard plutôt que de célébrer maintenant et de faire son deuil plus tard », recommandant lors d’une conférence de presse au siège de l’ONU à Genève, en Suisse, les familles et les personnes qui veulent passer du temps ensemble pendant la période des vacances qu’«un événement annulé vaut mieux que perdre une vie ».

Le DG de l’OMS a ajouté que l’organisation fournira un effort supplémentaire afin d’éradiquer cette pandémie.

Il a rappelé l’importance de vacciner et d’aider les pays qui manquent de vaccins.

Tedros Adhanom Ghebreyesus a conclu son intervention en affirmant que nous allons faire face à un rude hiver et nous pouvons dépasser la crise en restant solidaires, rapporte l’AFP.