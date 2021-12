DIRECT SPORT – Coupe arabe de la Fifa 2021 (Tunisie-Algérie ) : les déclarations d’après-match

Voici les déclarations à l’issue de la finale remportée par l’Algérie aux dépens de la Tunisie 2-0 (0-0 au terme du temps réglementaires), en coupe arabe de la FIFA (Qatar 2021), disputée samedi au stade d’Al Bayt à El Khour:

Mondher Kebaier (Sélectionneur-Tunisie): “Nous nous attendions à un match difficile dans un derby maghrébin et devant une sélection algérienne forte à tous les niveaux et avec des qualités respectables. Nous avons livré une belle prestation et nous étions capables de marquer dès la première mi-temps. Notre parcours dans la compétition était respectable et il est important de prendre des enseignements pour bien de préparer aux prochaines échéances”.

Ghaylène Chaalali (Joueur-Tunisie): “Nous avons réussi à atteindre la finale avec le mérite et nous n’avons épargné aucun effort pour faire honneur au football tunisien. Il nous fait continuer à travailler avec le même esprit, notamment, que nous aborderons de nouvelles échéances continentales importantes dont la coupe d’Afrique des nations au Cameroun qui démarrera dans quelques jours et le tour décisif pour la qualification au prochain mondial”.

Mohamed Bougherra (Sélectionneur-Algérie): “Je remercie mes joueurs pour le rendement qu’ils avaient fourni tout au long de la série de matchs très difficiles que nous avons disputés dans cette compétition. A l’image des autres matchs, nous avons négocié la finale contre la Tunisie avec le sérieux et la concentration requis pendant les 120 minutes disputées. Nous avons réussi à palier toutes les difficultés notamment la fatigue dont on avait souffert depuis le quart de finale”.

Amir Saayoud (joueur-Algérie): ” Nous sommes parvenu jusqu’en finale grâce à notre détermination en dépassant pas à pas toutes les entraves qui nous ont rencontrés e nous étions à la hauteur de la confiance du staff technique. Les efforts finissent toujours par payer. Je tiens à dédier ce sacre au peuple algérien”.