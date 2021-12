DIRECT SPORT – Coupe arabe de la Fifa 2021(Finale) : La Tunisie pour un ultime derby maghrébin avant le sacre

La sélection nationale de football se donne ce samedi un nouveau rendez-vous avec l’Histoire, à l’occasion de la finale de la coupe arabe de la FIFA (Qatar 2021), qui l’opposera à son homologue algérienne, à partir de 16h, au stade d’Al Bayt à Doha.

Une affiche offrant un derby maghrébin qui s’annonce fort prometteuse avec à la clé le sacre de champion arabe.

Pour ce rendez-vous, les aigles de Carthage se présenteront avec un moral au beau fixe après avoir réaliser son objectif premier, celui d’atteindre la finale de la compétition avec en prime de la manière et un rendement collectif et technique digne de ce nom.

Et au-delà de l’enjeu majeur, à savoir, le sacre, le match revêt une importance particulière en tant que derby face au voisin algérien.

La mission qui sera assignée au staff technique tunisien conduit par le sélectionneur national Mondher Kebaier consistera samedi à trouver l’équation adéquate avec l’effectif à sa disposition, notamment, après la grave blessure contractée mercredi par l’un des piliers de la défense tunisienne, Yassine Merieh.

Cette nouvelle donne suppose plusieurs éventualités quant à son remplaçant et au dispositif à mettre en place pour palier son absence, surtout que les fennecs disposent d’une forte attaque.

Tous les indicateurs semblent indiquer que Kebaier optera pour la formation avec laquelle il avait terminé la demi-finale remportée face à l’Egypte.

De ce fait, on retrouvera une défense à quatre avec Aifa, Talbi dans l’axe et Ben Hamida et Drager sur les côtés. Ils seront soutenu par Ferjani Sassi, Ghaylène Chaalali et Mohamed Ali Ben Romdhane en milieu de terrain.

Pour ce qui est de l’attaque, Hannibal Majbri, Youssef Msakni et Seifeddine Jaziri en pointe devront faire l’affaire.

Outre les noms, les aigles auront besoin du sérieux, de l’envie et de la détermination requis pour ce genre de rencontres et pour couronner un parcours respectable tout au long de la compétition.

Dans l’autre camp, les dernières nouvelles indiquent que le sélectionneur Bouguerra compte renouveler sa confiance en la formation ayant disputé la demi-finale face aux qataris, notamment, après le rétablissement de l’attaquant Bounedjah.

Les verts ambitionnent de soulever le sacre arabe pour la première fois de leur histoire après avoir fait un parcours de combattant, en éliminant le Maroc aux tir au but, puis le Qatar (pays organisateur).

A noter que la sélection de Tunisie parachèvera sa préparation pour la finale en effectuant ce vendredi une séance pilote à partir de 15h30 qui sera précédée par la conférence de presse d’avant-match.